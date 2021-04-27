ولي العهد السعودي يوضح مصير شركة "أرامكو" في رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد الأمير محمد بن سليمان، ولي العهد السعودي، ‏إن شركة أرامكو للنفط لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميًا، موضحًا أنه يتم حاليًا النقاش لبيع ١% من أصولها لأحد المستثمرين الأجانب.

وقال ولي العهد السعودي: "سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين".

وقال إن المملكة تطمح مع أرامكو إلى تحويل 3 ملايين برميل لصناعات تحويلية في 2030، مشددًا على أن السعودية تريد الاستفادة من كل شيء فيها بما في ذلك القطاع النفطي.

ويجري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء، تبثه عددًا من الفضائيات السعودية والعربية، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.

وفي مقدمة النقاط الرئيسية في رؤية السعودية 2030 إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم، إذ كشفت الرياض عن خطتها الطموحة لإنشاء صندوق الثروة السيادية، سيستثمر في الدولة وبالخارج لتنويع مجالات الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة للحكومة، وتقول الحكومة إن الصندوق سيُقدر بسبعة تريليونات ريال أو ما يعادل تريليوني دولار بحلول عام 2030.

وكان ولي العهد السعودي قال إن برامج تحقيق رؤية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.

ورفع ولي العهد شكره إلى "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة".