متمردون يسيطرون على موقع عسكري في ميانمار

وقال بادوه ساو تاو ني، مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد،:«لقد فر أفراد الجيش ولا نعرف عدد الضحايا. ولكننا سيطرنا على الموقع». ووفقا لصحيفة «ذا إيراوادي» المحلية فقد رأى شهود عيان سبعة جنود يفرون إلى الغابات. ومنذ انقلاب الأول من فبراير، يشن الجيش بصورة متكررة غارات جوية على مناطق الأقليات العرقية، بما في ذلك الكارين. وقال بادوه ساو تاو ني إن أكثر من 24 ألفا من الكارين المدنيين يعيشون في الغابات الآن خوفا من الغارات الجوية التي يشنها جيش ميانمار.
ودعمت بعض الجماعات العرقية المسلحة في ميانمار، والتي تقاتل منذ عقود من أجل المزيد من الحكم الذاتي، الاحتجاجات المستمرة منذ الانقلاب العسكري. وفر آلاف الأشخاص بالفعل إلى تايلاند هربا من حملة الجيش العنيفة ضد الاحتجاجات.
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