عودة المواجهة بين السفن الإيرانية والأمريكية

قطع الطريق
وذكرت «وول ستريت، أن زوارق حربية إيرانية، طوقت سفينتين حربيتين أمريكيتين في الخليج، وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها البحرية الأمريكية سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني، تقطع الطريق أمام السفينة «يو إس سي جي سي مونوموي»، مما تسبب في توقف سفينة خفر السواحل بشكل مفاجئ، وظهور دخان من محركها في 2 أبريل.
كما فعل الحرس الشيء نفسه مع سفينة أخرى تابعة لخفر السواحل الأمريكي «يو إس سي جي سي رانغل»، وفق ما أفادت ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم الأسطول الخامس للبحرية في الشرق الأوسط. وقالت: «وجه أطقم السفينتين الأمريكيتين إنذارات متعددة عبر راديو القيادة، تبعها إطلاق بوق السفينة 5 مرات، ورغم رد السفينة الإيرانية «حرث 55» على استفسارات راديو القيادة، إلا أنها واصلت المناورات غير الآمنة. وبعد ما يقرب من ثلاث ساعات من إصدار الولايات المتحدة التحذير، وإجراء مناورات دفاعية، ابتعدت السفن الإيرانية عن السفن الأمريكية، وفتحت مسافات بينها».
حوادث سجلتها البحرية الأمريكية مع القوات الإيرانية
2015- 23 حادثة
2016- 35 حادثة
2017- 14حادثة
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