تونس تفكك خلية تمويل للإرهاب

أعلن مصدر أمني في تونس تفكيك خلية ممولة لإرهابيين، يتواجد بعض أعضائها في إحدى الدول الأوروبية. وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي بأن الخلية مختصة في تمويل العناصر الإرهابية المتواجدة بمناطق النزاع المسلح والمحتجز بعضها بمخيمات اللاجئين فيما يتخفى البعض الآخر داخل المجتمع ومكوناته. وبحسب المعلومات التي كشف عنها الجبابلي، فإن الخلية يقودها أجنبي من جنسية عربية وزوجته التونسية المتواجدان بإحدى الدول الأوروبية، فيما يشاركهما في تونس ثلاثة عناصر، وهم رجلان وامرأة، تحصن أحدهم بالفرار . ومكنت عملية مداهمة لمنازل المتورطين من ضبط مبالغ بالعملة التونسية والأجنبية إضافة إلى وثائق بنكية وبريدية خاصة بتحويلات مالية، وفق المتحدث.



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