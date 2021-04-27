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بلجيكا تحظر السفر من الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بسبب كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد -  ذكرت وسائل إعلام بلجيكة، اليوم الثلاثاء، أن البلاد قررت إغلاق حدودها مؤقتاً أمام المسافرين من الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بسبب الوضع الخطير لفيروس في هذه البلاد.
 وذكرت وكالة أنباء «بيلجا» أن نقل الركاب عن طريق الجو والسكك الحديدية والبحر والحافلات، بما في ذلك العبور (ترانزيت)  من الدول الثلاث إلى بلجيكا محظور.
  يشار إلى أن المواطنين البلجيكيين أو المقيمين مستثنون من حظر السفر الداخلي، لكن يُنصح بشدة بعدم السفر إلى الدول الثلاث.
 وبلجيكا هي أحدث دولة تفرض قيوداً على السفر إلى الهند وسط زيادة في حالات الإصابة، بعد أستراليا وبنجلاديش وبريطانيا وألمانيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.
 
 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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