الرئاسة الفلسطينية تدعو للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ، إلى استمرار الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة حتى اجتماع القيادة مساء الخميس المقبل لتحديد مصير إجرائها والتوصل إلى موقف موحد بشأن ذلك.

وقال أبو ردينة في تصريحات إذاعية، الثلاثاء، إنه ستتم دراسة جميع المعطيات المتوتفرة والاستماع لجميع الأطراف الفلسطينية المشاركة في اجتماع القيادة لإعطاء صورة واضحة والخروج بموقف موحد حول إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما يشمل مدينة القدس.

وذكر أبو ردينة أن إسرائيل لم تسمح حتى هذه اللحظة للأوروبيين بإرسال مراقبين على الانتخابات إلى الأراضي الفسلطينية خاصة القدس، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لم يحصل على رد إيجابي حتى اللحظة بهذا الخصوص.

وحمّل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل الانتخابات حتى الآن، مطالبا دول العالم بإزالة العقبات أمام إجراء االعملية في الأراضي الفلسطينية كافة وأولها القدس.

وجدد تأكيد القيادة رأسها الرئيس محمود عباس بأن الانتخابات لن تجرى من دون القدس، مشددا على عدم السماح بعودة “صفقة القرن” مرة أخرى.

وترفض غالبية القوائم الانتخابية وفصائل فلسطينية أي تأجيل للانتخابات التشريعية مطالبة بضرورة تحويل القدس لساحة لفرض الحق الفلسطيني.

ومن المقرر أن تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا الخميس لبحث مصير الانتخابات المقررة في الثاني والعشرين من مايو المقبل.