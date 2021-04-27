إيران: هناك تحديات صعبة في مباحثات فيينا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

قال عباس عراقجي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ومساعد وزير الخارجية اليوم أنه لا تزال هناك تحديات صعبة في المباحثات، مشيرا إلى أن الأطراف المعنية تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف عباس عراقجي أنه سيكون من الضروري عقد اجتماع جديد للجنة المشتركة عندما تكون هناك ضرورة لحل عقدة ما في المباحثات أو لبحث نتائج اجتماعات مجموعات العمل.

وأفاد عراقجي بأن مجموعتي رفع العقوبات والخطوات النووية ستبدأ تدوين نص، والمجموعة الثالثة لاتزال تبحث في قضايا شاملة من بينها آليات التحقق من تنفيذ الخطوات.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات النووية في العاصمة النمساوية فيينا لا تتحرك بسرعة، مشيرة إلى وجود خلافات جدية حول بعض القضايا.

وشدد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة على أن موقف طهران بشأن ضرورة رفع العقوبات الأمريكية لم يتغير في المطالبة برفعها دفعة واحدة.

وتستضيف فيينا منذ 3 أسابيع محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل أخرى.