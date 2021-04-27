ملك الأردن يؤكد استمرار تحمل “المسؤولية التاريخية” تجاه القدس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني استمرار “تحمل المسؤولية التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.

جاءت تصريحات العاهل الأردني خلال لقاء مع ممثلين عن مجلسي أوقاف وكنائس القدس .

وأفاد القصر الملكي الأردني بأن الملك عبد لله الثاني استقبل اليوم الثلاثاء في قصر الحسينية ممثلين عن مجلسي أوقاف وكنائس القدس بحضور ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وأكد العاهل الأردني خلال الاجتماع “دعمه لصمود المقدسيين وحفاظهم على الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة”، مشددا على “الاستمرار بنهج الآباء والأجداد من الملوك الهاشميين الذين ضحوا في سبيل الحفاظ على المقدسات في القدس”.

وأشار إلى “الاستمرار في تحمل المسؤولية التاريخية والدينية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها”، مضيفا: “لا نقبل أي مساومة على القدس والمقدسات”.