الرياض ـ وكالات: أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن ضوابط جديدة لإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك، بينما حددت وزارة الداخلية غرامات مالية لمعاقبة المخالفين. وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن الضوابط الجديدة تتضمن منع اصطحاب الأطفال في الحرم المكي، كما تتضمن إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”. وتشمل الضوابط الجديدة اشتراط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح وهي “محصن ـ محصن جرعة أولى ـ محصن متعافي”، كما تشمل عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية والالتزام بالمواعيد المحددة”.

كانت هذه تفاصيل خبر ضوابط جديدة لدخول الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.