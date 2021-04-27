أول 100 يوم من حكم بايدن.. بالأرقام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتجاوز الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس المقبل عتبة الـ100 يوم الأولى في ولايته والتي شهدت عددا من الإحصاءات.

وذكر تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية أن بايدن سيلقي كلمة في جلسة مشتركة في الكونجرس الأمريكي لمجلسي النواب والشيوخ عشية اليوم المائة بشأن ما تحقق من الأهداف التي وضعها خلال تلك الفترة، والتي كان من أبرزها:



حصول 230 مليون أمريكي على لقاح كورونا

قبل تنصيبه كرئيس، أعلن بايدن رغبته في تحقيق أهداف طموحة لعدد الأمريكيين الذين يتم تطعيمهم في أول 100 يوم له.

وأشار التقرير إلى أن بايدن وعد في البداية بتقديم 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول المائة يوم الأولى في منصبه، لكن الحكومة الأمريكية تمكنت من تحقيق هذا الهدف رسميًا في اليوم الثامن والخمسين فقط، مما دفعه إلى مضاعفة الهدف إلى 200 مليون.

وحدد بايدن أيضًا تاريخ الأول من مايو/ أيار باعتباره اليوم الذي سيتم فيه تطعيم جميع الأفراد البالغين في الولايات المتحدة المؤهلين للحصول على لقاح.

41 أمرا تنفيذيا

لا تجسد كمية التطعيمات الرقم الوحيد المثير للإعجاب في الأيام المائة الأولى لبايدن، فقد وقع أوامر تنفيذية بوتيرة أسرع من أي رئيس آخر منذ هاري ترومان في عام 1945، قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.

ركزت العديد من هذه الأوامر على مكافحة الوباء، فيما ألغى أيضًا تصريح خط أنابيب كي ستون، ما يشير إلى رغبته في زيادة التركيز على معالجة قضايا المناخ أثناء إدارته.

ومقارنة بالرؤساء الآخرين فقد وقع ترامب خلال الـ100 يوم الأولى 33 أمرًا تنفيذيًا، بينما وقع باراك أوباما 19. لكن أكثر الرؤساء الذين وقعوا أوامر تنفيذية هو فرانكلين روزفلت عام 1933 حيث وقع 99 أمرا تنفيذيا.

إلغاء 62 أمرا تنفيذيا وقعه ترامب

ألغى بايدن 62 أمرًا تنفيذيا من بين 219 أمرًا أصدرته إدارة ترامب، وفقًا لمشروع الرئاسة الأمريكية، مقارنة بـ 12 أمرًا فقط ألغاها ترامب كان أوباما قد وقعها، بينها إعادة التزام الولايات المتحدة باتفاقية باريس للمناخ ووقف بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقع بايدن 11 مشروع قانون

في أول 100 يوم له كرئيس، وقع بايدن حتى الآن 11 مشروع قانون، بما في ذلك حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدات الأفراد والشركات المتضررة من فيروس كورونا.

تعيين 36 مسؤولا في إدارته

منذ أدائه اليمين في 20 يناير/ كانون الثاني، تم التصديق على تعيين 36 مرشحا لمناصب حكومية.

ومن بين المرشحين الـ 171 الذين اختارهم بايدن حتى الآن، لا يزال 88 مرشحًا قيد الدراسة من قبل مجلس الشيوخ، بينما ينتظر 47 ترشيحًا رسميًا.

تعد حكومة بايدن الأكثر تنوعًا في التاريخ، حيث تضم 10 نساء وأربعة أمريكيين من أصل إسباني وستة من السود في الولايات المتحدة وأول شخص أمريكي أصلي يشغل منصبًا وزاريًا.

67 تصريحا غير دقيق

خلال أول 100 يوم له كرئيس، صرح بايدن 67 تصريحا غير دقيق، وهو رقم أقل بكثير من 511 تصريح لترامب في الأشهر الثلاثة الأولى من رئاسته، وفقًا لدراسة أجرتها صحيفة "واشنطن بوست".

592 تغريدة

نشر التغريدات في جميع أوقات النهار والليل كان أمر طبيعيا خلال ولاية ترامب، لكن بايدن ركز أكثر على استخدام الخطابات لتوصيل رسالته.

وكتب بايدن حتى الآن 592 تغريدة في أول 100 يوم له، وهو ما يعادل حوالي ست تغريدات في اليوم.

هذا الرقم أكبر بكثير من الـ 489 تغريدة التي نشرها ترامب في أول 100 يوم له.

قبل تعليق حساب ترامب نهائيًا في يناير / كانون الثاني 2021، كان قد نشر أكثر من 26 ألف تغريدة، بمعدل 18 تغريدة في اليوم.

ومن غير المرجح أن يصل بايدن إلى هذا الرقم، لأن استخدامه لتويتر يتعلق عمومًا بالأعمال الحكومية الرسمية، بينما استخدم ترامب تويتر للحديث عن كل شيء بدءا من السياسات إلى أفكاره ومشاعره الشخصية.

والإثنين الماضي، أظهرت ثلاثة استطلاعات رأي جديدة أن غالبية الأمريكيين راضون على أداء الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال أول 100 يوم له في منصبه.

وكشفت استطلاعات الرأي أن نسبة تراوح بين 52-58% من الراشدين الأمريكيين راضون على أداء بايدن، في حين راوحت نسبة عدم الرضا بين 39-42%.

لكن في حين يوافق نحو 90%من الديمقراطيين على أداء الرئيس، تتراوح النسبة بين 9-13% فقط لدى الجمهوريين.

رغم ذلك، فإن الرضا على بايدن أعلى بكثير مقارنة بسلفه دونالد ترامب طوال ولايته، بحسب الاستطلاع.