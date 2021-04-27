شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات أمنية تجبر أمريكا على استدعاء موظفي سفارتها في كابول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن استدعاء موظفي سفارتها غير الأساسيين في العاصمة الأفغانية كابول؛ بسبب تهديدات أمنية. ويأتي القرار الأمريكي عقب يوم من تأكيد قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، الجنرال سكوت ميللر، بدء انسحاب قواته من بعض القواعد في البلاد، على الرغم من تصعيد حركة «طالبان» المتشددة هجماتها مؤخراً ضد قوات الأمن.

ومن المقرر أن تستكمل الولايات المتحدة انسحابها النهائي من أفغانستان في سبتمبر / أيلول المقبل تزامناً مع ذكرى الهجمات الشهيرة في الولايات المتحدة.