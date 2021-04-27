شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للملاحة» تتفاوض لإعادة تمويل السفن بفوائد أقل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت شركة الخليج للملاحة القابضة، أن السبب الرئيسي للخسائر المتراكمة لديها يعود إلى انخفاض في قيمة الأصول والشهرة في عام 2019، وشطب قيمة السفينة GL1 في 2020، بالإضافة إلى تداعيات كورونا، التي أدت إلى زيادة النفقات التشغيلية في عام 2020 بشكل أساسي للطواقم البحرية إلى جانب انخفاض الأنشطة التشغيلية.

واقترحت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، مجموعة من الإجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة، حيث شملت هذه الإجراءات، تحقيق الاستقرار في أداء السفن من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتغلب على تحديات جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها تتفاوض على إعادة تمويل السفن بفوائد تمويل أقل.

وأشارت إلى أنها ستقوم باسترداد عائدات التأمين فيما يتعلق بالسفينة الغارقة ( في الربع الأول والربع الثاني من عام 2021)، وتقوم المجموعة أيضاً بتأجير السفن مع عملاء موثوق بهم على أساس طويل الأجل، والخروج من قطاعات الأعمال غير المربحة.

وأفادت المجموعة بأنها تركز على خطة ترشيد التكاليف، لتقليل النفقات التشغيلية والنفقات العامة، في حين تم تعيين إدارة تنفيذية جديدة (بما في ذلك الرئيس المالي للمجموعة)، وتعيين مستشارين قانونيين وماليين، ووضع خطة عمل لمدة 3 سنوات.

وقالت الشركة أنها ستتلقى مطالبة تأمين بقيمة 22.5 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2021، وتخطط لإعادة تمويل الديون وإعادة تمويل تسهيلات البيع وإعادة التأجير (SLB)، حيث ستعمل هذه الخطة على استقرار الوضع النقدي للمجموعة، وتسمح لها باستثمار الفائض النقدي في النفقات الرأسمالية لتغطية كلفة صيانة إحدى السفن في الحوض الجاف، واستخدام النقد الفائض لمعالجة بعض الحسابات المستحقة للدفع.

وحددت الشركة مجموعة من الحلول المقترحة، لتجنب مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وغيرها من المخاطر التي قد تؤثر في الخطة، مبينة أن لديها برنامج إدارة مخاطر مطبقاً لجميع عملياتها ويتم تطبيقه بانتظام، كما أنها صممت خطة تأمين مطبقة لتغطية جميع المخاطر المرتبطة بالعمليات، وقد تم الانتهاء من إعدادها مع المديرين الفنيين لضمان الكفاءة.

وقامت المجموعة أيضاً بتغيير السياسة التجارية، لضمان حصول جميع السفن على عقود طويلة الأجل مع عملاء موثوق بهم، بدلاً من العمل في السوق الفوري المتقلب، كما قامت بالتخارج من جميع الأعمال التجارية عالية المخاطر والتكاليف، والحفاظ على الأعمال التجارية التي لا تتأثر بتقلبات السوق.