شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يواجه تونس وسوريا و«موريتانيا أو اليمن» في كأس العرب 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضعت قرعة كأس العرب لكرة القدم 2021 التي تنظمها«فيفا» في الدوحة في ديسمبر/ كانون الأول في ملاعب مونديال 2022، منتخب الإمارات في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه تونس وسوريا والفائز من مباراة الملحق بين موريتانيا واليمن.

وسحبت القرعة الثلاثاء في الدوحة، وكانت إيجابية لـ«الأبيض» بعدما وضعته في مجموعة عادية، بعكس المجموعات الثلاث الأخرى التي ضمت العديد من المنتخبات القوية.

وهنا القرعة:

المجموعة الأولى: قطر- العراق، والفائز من مواجهة عمان والصومال- والفائز من مواجهة البحرين والكويت.

المجموعة الثانية: تونس-الإمارات-سوريا-الفائز من مواجهة موريتانيا واليمن.

المجموعة الثالثة: المغرب- السعودية- الفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان- والفائز من مباراة فلسطين وجزر القمر.

المجموعة الرابعة: الجزائر- مصر – الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي- الفائز من مباراة ليبيا والسودان.

وستقام البطولة خلال الفترة من الأول وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بتنظيم مشترك ما بين الفيفا والاتحاد العربي لكرة القدم.

وتضم البطولة 23 منتخباً عربياً، وتقام على 6 من ملاعب مونديال 2022.