شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزي يلغي طرد لاعب وست هام أمام تشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء، إلغاء طرد فابيان بالبوينا مدافع وست هام يونايتد، بعد استئنافه بإلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها خلال الخسارة 1- صفر أمام تشيلسي يوم السبت الماضي، في الدوري الممتاز.

وقبل نحو 10 دقائق من النهاية، التحم بالبوينا مع بن تشيلويل لاعب تشيلسي، ورغم أن الالتحام بدا طبيعياً لكن الحكم كريس كافاناج طرده بعد مراجعة تقنية الفيديو، ليصف ديفيد مويز مدرب وست هام الواقعة بالقرار السيئ.

وعقب إلغاء الطرد الذي كان سيوقف اللاعب القادم من باراجواي 3 مباريات، يمكن لبالبوينا المشاركة في مباراة وست هام المقبلة أمام بيرنلي يوم الاثنين القادم.