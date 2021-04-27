شكرا لقرائتكم خبر عن أول انخفاض سكاني في الصين منذ 1949 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المقرر أن تعلن الصين أول انخفاض سكاني لها منذ بدء توثيق التعداد السكاني في عام 1949، على الرغم من تخفيف سياسات الحكومة الصارمة لتنظيم الأسرة، والتي كان الهدف منها عكس معدل المواليد المتدني في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ومن المتوقع أن يبلغ تعداد السكان الصيني الأخير- الذي اكتمل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولكن لم يتم الإعلان عنه بعد- أقل من 1.4 مليار نسمة، وفقاً لأشخاص مطلعين على البحث. وفي عام 2019، أفادت التقارير بأن عدد سكان الصين تجاوز 1.4 مليار نسمة.

ومع ذلك، قالت المصادر إن هذا الرقم يعتبر حساساً للغاية، ولن يتم الإفصاح عنه حتى تتوصل إدارات حكومية متعددة إلى توافق في الآراء بشأن البيانات وآثارها.

وقال هوانج ون تشنج، الزميل في مركز الصين والعولمة، وهي مؤسسة فكرية مقرها بكين: «سيكون لنتائج التعداد تأثير كبير في نظرة الشعب الصيني لبلدهم، وكيف تعمل الإدارات الحكومية المختلفة، لذا يجب التعامل معها بحذر شديد».

وكان من المقرر أن تعلن الحكومة عن الإحصاء السكاني في أوائل إبريل/نيسان الحالي. وقال ليو أيهوا، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، الأسبوع الماضي إن التأخير يرجع جزئياً إلى الحاجة إلى إجراء المزيد من الأعمال التحضيرية قبل الإعلان الرسمي.