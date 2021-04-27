شكرا لقرائتكم خبر عن «إلى اللقاء»..الأغنية الأخيرة لأفراد «الغواصة الإندونيسية» الغارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يكن أفراد طاقم الغواصة الإندونيسية الغارقة يعرفون أن أغنيتهم الأخيرة «سامباي جامبا» أو «إلى اللقاء» والتي وثقها تسجيل مصور انتشر على نطاق واسع، سيبقي ذكراهم الأخيرة، لدى ذويهم الذين حرموا من توديعهم، بعدما انشطرت الغواصة إلى ثلاث قطع، الأسبوع الماضي، وعلى متنها 53 شخصاً توفوا جميعاً.

الفيديو المؤثر نشرته البحرية الإندونيسية، التي لا تزال تنتشل حطام غواصتها التي كانت تشارك في تدريبات على إطلاق قذائف قبل غرقها مباشرة أمام جزيرة بالي.

والفيديو التقط قبل أسابيع من الحادث، ويظهر فيه قائد الغواصة، الراحل هيري أوكتافيان، وهو يعزف على قيثارة، فيما كان أفرادها يغنون مأثورتهم «سامباي جامبا» والتي تقول كلماتها:«على الرغم من أنني لست مستعداً لأفتقدك، فأنا لست مستعداً للعيش بدونك، أتمنى لك الخير».

وقال الناطق العسكري الإندونيسي، دجوارا ويمبو، بأن الفيديو سجل وداعاً لقائد سلاح الغواصات البحري المنتهية ولايته، والذي تولى خليفته منصبه في أوائل مارس/ آذار الماضي. واختفت الغواصة الإندونيسية، ألمانية الصنع، وهي واحدة من خمس غواصات في الأسطول الإندونيسي، الأربعاء، بينما كان من المقرر أن تقوم بتدريبات قبالة جزيرة بالي. وأكدت إندونيسيا، الأحد، العثور على الغواصة المفقودة، ومصرع أفراد طاقمها.