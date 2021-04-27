تحتاج صناعة العقارات إلى تحويل غاياتها باتجاه خدمة احتياجات الناس والمدن في العقد المقبل. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، كشف «كوفيد-19» عن نقاط ضعف في جميع أنحاء الصناعة، بدءاً من مشاكل جودة الهواء الداخلي، إلى عوامل فائض العرض والطلب الأساسية المتسارعة، وكلها أمور بحاجة إلى معالجة لتكون المباني والمدن أكثر صحة وازدهاراً واستدامة.

ويعتبر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الجديد، «إطار مستقبل العقارات»، بمثابة خارطة طريق لتغيير الصناعة. حيث تم تطوير إطار العمل مع الرؤساء التنفيذيين للعقارات العالمية بما يوفر مساراً لتحويل المباني والمدن إلى أماكن أكثر مرونة وقابلية للعيش وبأسعار معقولة.

وبحسب جيف ميريت، رئيس إنترنت الأشياء والتحول الحضري في المنتدى، تقف العقارات على مفترق طرق اليوم، حيث تتكيف المدن مع الحقائق الجديدة لحقبة ما بعد كورونا وتغيرات المناخ والثورة الصناعية الرابعة، وقد طال انتظار هذا التحول في هيكل العقارات واضطراب السوق الذي يصاحبه. ولكن، إذا تم تبنيه بالكامل، فإنه يعد بمساعدة الجميع على عيش حياة هانئة.

كما يميل كوين فان أوستروم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «EDGE OVG» العقارية إلى الاعتقاد بأن صناعة العقارات اليوم تواجه تحديات كبيرة، وأمامها فرصة للقيام بعمل أفضل، واتخاذ المزيد من الخطوات نحو مستقبل أكثر صحة وإحداث تأثير عالمي مستدام. وبأنه علينا عدم انتظار الآخرين ليكونوا قدوة، والبدء من خلال الالتزام بالتغييرات المتزايدة اليومية. ولتحسين المباني، لا ينبغي فقط إعادة التفكير في المساحات، وسلوكيات المستخدمين، وكفاءة الطاقة، ولكن يجب التركيز أيضاً بشكل أقوى على فرص إعادة التطوير والاقتصاد الدائري والرقمنة.

شهدت صناعة العقارات لأكثر من عقد من الزمان ربحية هائلة، وأحجاماً استثمارية متزايدة، مع معدلات نمو سنوية مركبة ناجحة تجاوزت الـ 14 %. ومارست هذه النجاحات في البداية ضغوطاً أقل على قادة الصناعة من أجل دفعهم للابتكار، ولكن حالياً، أدت الندوب الدائمة للوباء، وتسارع الاتجاهات الحالية وتغييرات بيئة العمل وأنماط الحياة إلى تحول جذري، ومدفوع إلى حد كبير بالتكنولوجيا الجديدة. وبات قطاع العقارات يتعرض لضغوط كبيرة من المستهلكين والمستثمرين والمنظمين لخدمة صحة مجتمعاتهم ومرونتها بشكل أفضل.

يُحدد إطار عمل مستقبل العقارات عوامل تمكين رئيسية يمكن لقادة العقارات استخدامها لضمان توفير خيارات عقارية ملائمة أكثر للعيش. ومن هذه العوامل تسريع الرقمنة والابتكار، وإعطاء الأولوية لتطوير المواهب والمعرفة مع ضمان التنوع والشمول، بالإضافة إلى ضمان وجود أطرٍ تنظيمية واضحة، وتقييم حالة العديد من الشركات العقارية الموجودة.

المنتدى الاقتصادي العالمي