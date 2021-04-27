شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد الكوري المتقدم للتكنولوجيا KAIST ينضم لقائمة شركاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، برتوكول تعاون مع القلعة الكورية الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا معهد KAIST، تأتي الشراكة متزامنة مع احتفال المعهد الكورى باليوبيل الذهبى لإنشائه، واحتفاله بما أنجزه لكوريا الجنوبية كأحد اعرق المؤسسات التعليمية المتخصصة في العلوم والتكنولوجية.

و زار سفير كوريا الجنوبية فى القاهرة الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتأكيد دعم دولته لتلك الشراكة الاستراتيجية، والعمل على مزيد من الشراكات بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمؤسسات المتميزة بكوريا الجنوبية، وتم توقيع الاتفاقية عبر تقنية الڤيديو كونفرانس في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية والعديد من المسئولين، وفي مقر المعهد بكوريا الجنوبية كايست، بحضور رئيس المعهد بروفيسور كوانج هيونج لى، وعدد من المسئولين يتقدمهم حازم فهمى – سفير مصر بدولة كوريا الجنوبية، وهان جيسون - مستشار وزير الشئون السياسية بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة.

يشمل التعاون المشترك محاور متعددة، وأهمها إنشاء فرع لكايست بمصر يكون بمثابة بوابة لنشاطاتها بإفريقيا والشرق الأوسط.