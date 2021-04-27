إزالة الألغام بين سرت ومصراتة.. "5+5" تكشف محصلة اجتماعها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت اللجنة العسكرية الليبية 5+5 ، الثلاثاء، انتهائها من مهام مسح الألغام على الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة استعدادا لفتح الطريق الساحلي.

وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعها بمدينة سرت الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، أن فتح الطريق الساحلي في مراحله النهائية.



وأضافت أنه تم الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات الأمنية على الطريق، مؤكدين أن معظم الإجراءات اللوجستية باتت في مراحلها النهائية.

وترأس المنفي اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمقرها في سرت، للوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملها.

وأثنى المنفي على عمل اللجنة ودورها في وقف إطلاق النار، كما تباحث مع أعضائها حول مسألة فتح الطريق الساحلي ومدى جاهزية اللجنة واللجان المنبثقة عنها في بدء فتح الطريق من ناحية التجهيزات اللوجستية والاستيقافات الأمنية وإزالة الألغام، مشيراً إلى تخصيص مبلغ لدعم العملية.





كما عقد المنفي اجتماعا مشتركاً مع اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة 5+5، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمناً جهودهم ومجدداً التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوه.

وعقب انتهاء اجتماعه باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، توجه المنفي إلى جامعة سرت للقاء أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة وأعيان المدينة.



وناقش المنفي تحديات المرحلة الراهنة وآليات المصالحة الوطنية وجهود توحيد المؤسسات، كما استمع إلى أعيان المدينة حيث استعرضوا المشاكل والمعوقات التي تواجه مدينتهم والحلول المقترحة.





وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى بالإجماع، في 16 أبريل/نيسان الجاري، قرارا يدعم التطورات في ليبيا على خلفية الاتفاقيات والحكومة الأخيرة، ويطالب بسحب فوري للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.



وأسند مجلس الأمن الدولي، في قراره، إلى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وضع آلية رصد وقف إطلاق النار، بما يشمل الجوانب المتعلقة بتشكيل ومسؤوليات اللجان الفرعية.

كما ستضع الجدول الزمني لعناصر البعثة لرصد وقف إطلاق النار وحجمه وانتشاره الجغرافي والمراحل البارزة المحددة بوضوح والوضع النهائي المتوقع؛ والترتيبات الأمنية المعدة لتوفير مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة.