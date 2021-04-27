مشاورات أمريكية خليجية حول وضع "محادثات إيران"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن روبرت مالي المبعوث الأمريكي بشأن إيران إجراء مشاورات مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي حول وضع محادثات الاتفاق النووي مع إيران.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بدء جولة المحادثات النووية مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا.



وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي على العمل من أجل ضمان التزام جميع الأطراف في المحادثات النووية بتعهداتها.

من جانبه قال مبعوث روسيا إلى المحادثات الجارية في فيينا لإحياء اتفاق إيران النووي إن أطراف المحادثات اتفقت على تسريع الجهود الرامية لإعادة الولايات المتحدة وإيران للامتثال للاتفاق.





وفي فبراير/شباط الماضي، عثرت الوكالة الدولية على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة.



وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا، منذ بداية الشهر الجاري، المفاوضات حول الاتفاق النووي والتزامات إيران ذات الصلة، فيما تحاول طهران استثماره للضغط نحو رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها منذ 2018.