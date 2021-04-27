بعد حوادث القطارات.. مطالب بتشريع مصري لـ"التطهر" من الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصاعدت دعوات تطهير مؤسسات وقطاعات مصر من عناصر الإخوان، بعد "تغلغلها ودورها التخريبي"، ولعل آخرها قطاع السكك الحديدية (القطارات).

وقبل يوم فقط، كشف عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، عن قائمة تضم 258 إخوانيا بقطاع السكك الحديدية في بلاده.

وقال بكري لـ"الخليج 365": إن "الإخوان تغلغلوا في العديد من قطاعات الدولة"، دون أن يستبعد وجود "شبهة مؤامرات" بحوادث القطارات التي وقعت مؤخرا.

ونبه إلى أن ما كشفه أمس الاثنين، بشأن وجود عدد من عناصر الإخوان في السكك الحديدية هو مضمون خطاب موجه من مجلس الوزراء إلى وزير النقل الأسبق هشام عرفات فى يوليو/تموز 2018.

وأضاف: "موضوع الخطاب يتضمن وجود 162 إخوانيا متطرفا جميعهم في القطاع الفني بالسكة الحديدية، ولم يتم نقلهم من أماكنهم بل زاد العدد إلى 258 بناء على تحريات أمنية".

وأشار البرلماني المصري إلى أنه سلم الأمانة العامة لمجلس النواب الأسماء بتصنيف انتمائهم للإخوان.





ولفت إلى أن وزير النقل كامل الوزير أكد أن كشف الأسماء صحيح، وطلب من البرلمان مساعدته، واتخاذ قرار يتيح للدولة مواجهة كل من يتآمر ضد البلاد وينتمي إلى تنظيم محظور.

وأكد أنه "ليس معقولا أن يظل أحد سائقي القطارات واسمه محمد سليمان في قطاع السكة الحديد، مع اعترافه بالتواجد في اعتصام رابعة، واستمرار ما يكتبه ضد الدولة".

وتابع: "الكرة حاليا فى ملعب مجلس النواب والحكومة لمساعدة وزير النقل على استبعاد أي عنصر متطرف ينتمي لتيار محظور من أن يكون بيده أمر السكة الحديد".

بكري دعا مجلس النواب إلى متابعة الأمر، وأن يتحرك حزب مستقبل وطن - صاحب الأغلبية النيابية - نحو سن تشريع جديد أو إجراء تعديلات بقانون الخدمة المدنية، بما يسمح بإبعاد العناصر الإخوانية لخطورتها على الجهات التي يعملون بها.

وكشف عن أن "الإخوان تغلغلوا في العديد من المواقع، ولا أستبعد أن تكون هناك مؤامرات في حوادث القطارات التي وقعت مؤخرا، وبانتظار تحقيقات النيابة في هذا الصدد".

تخريب القطارات

وزير النقل المصري كامل الوزير اتهم، خلال بيان له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الإثنين، بشأن تطوير قطاع السكة الحديد - عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بالمسؤولية عن تردي قطاع السكك الحديدية ما تسبب في سلسلة حوادث.

وأقر الوزير بوجود عدد من العاملين ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي ويعملون على التخريب بشكل غير واضح، مطالبا مجلس النواب بإعداد تشريع حاسم لاستبعاد هؤلاء فورا، قائلا :"لو لم تكن تلك العناصر مخربة فهي تساعد على التخريب".

وقال الوزير إن وجود موظفين إخوان في وزارة النقل "معلومة صحيحة"، مضيفا: "الوزارة حاولت بشتى الطرق التخلص من موظفين أجمعت الجهات الأمنية على انتماءاتهم (للتنظيم الإرهابي)".

الإعلامي أحمد موسى، علق خلال برنامجه عبر قناة صدى البلد، على إقرار وزير النقل، بوجود عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان بهيئة السكة الحديد بأنه "كارثة".

وأضاف موسى: "البرلمان يدرس إجراء تعديلا قانونيا لفصل متعاطي المخدرات من السكك الحديدية"، مطالبا بأن يشمل التعديل أيضا فصل العناصر المنتمية للإخوان.

وتساءل "لماذا نترك عناصر تابعة للجماعة الإرهابية مستمرة في عملها في وزارة النقل وتحصل على ترقياتها بشكل طبيعي؟"





وشهدت مصر، مؤخرا، عددا من حوادث قطارات الركاب أودت بحياة العشرات.

وكان حادث طوخ - 40 كم شمال القاهرة- الذي وقع الأحد 18 أبريل/نيسان الجاري وأسفر عن عدد كبير من الضحايا بين قتلى ومصابين، آخر حوادث القطارات في مصر، عندما انقلبت عربات قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة.

كما تسبب خروج قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة أيضا عن القضبان، في وقت سابق، في سقوط عدد من الإصابات دون وفيات.

وفي 26 مارس/آذار الماضي شهدت مصر حادثا مأساويا، حيث اصطدم قطاران ببعضهما البعض في محافظة سوهاج - في الصعيد - مما أسفر عن مقتل 19 وإصابة قرابة مائتي راكب.