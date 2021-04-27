وزارة الدفاع السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ مسير قبالة منطقة تضم ميناء نفطيا على البحر الأحمر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أصدرت وزارة الدفاع السعودية بيانا الثلاثاء تعلن فيه "اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد" في البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع غربا التي تضم ميناء نفطيا مهما. وفتحت السلطات تحقيقا في الأمر لمعرفة ملابسات الحادث لا سيما وأنه لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.

نشرت وكالة الأنباء السعودية الحكومية الثلاثاء بيانا عن وزارة الدفاع يعلن تدمير زورق مفخخ مسيّر عن بعد في البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع غربا التي تضم ميناء نفطيا مهما، مشيرة إلى أن "تحقيقات" تجري لمعرفة ملابسات الحادث.

ولم تعلن أي جهة وقوفها خلف الزورق المفخخ، لكن الحوثيين في اليمن غالبا ما ينفذون هجمات مماثلة ضد أهداف وسفن في مياه البحر الأحمر انطلاقا من قواعدهم في الساحل الغربي.

وقالت وزارة الدفاع في البيان "تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة 06,40"، مضيفة أن "الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع". وتابعت أن "التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها".

وزارة الدفاع السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ

تقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يشنون ضدها هجمات متواصلة تستهدف خصوصا منشآتها النفطية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

ووقعت هجمات ضد سفن في مياه البحر الأحمر في السنوات الماضية لم تتضح الجهة التي تقف خلفها رغم الاتهامات التي تم توجيهها لإيران.

وفي كانون الأول/ديسمبر، تعرضت ناقلة نفط لهجوم "بقارب مفخخ" قبالة ميناء جدة في السعودية، في هجوم وصفته الرياض بـ"الإرهابي".