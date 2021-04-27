الخارجية الأمريكية تطالب موظفيها بالعاصمة الأفغانية مغادرة البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

طالبت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، من الموظفين الحكوميين الأمريكيين في العاصمة الأفغانية كابول بمغادرة البلاد.



وأفاد بيان أن الأمر ورد في سياق تحذير جديد خاص بالسفر إلى أفغانستان، حيث تبدأ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سحب قواتها المقاتلة في الأول من مايو/ أيار .

ومطلع الأسبوع الجاري أعلنت واشنطن بدء انسحاب وصفته بالمنظم للقوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

كما أعلنت دول الحلف الأطلسي أيضا أنها ستباشر سحب قواتها المنتشرة في إطار مهمة التحالف في أفغانستان بحلول الأول من مايو/أيار على أن تنجزها "في غضون بضعة أشهر".