شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعو لحماية المدنيين في مناطق الحروب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - أ ف ب

أيد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الثلاثاء، قراراً يدعو إلى حماية المدنيين خلال النزاعات والسماح لهم بالحصول على المياه والغذاء، والرعاية الصحية لضمان حياة السكان العالقين في مناطق الحروب.

وتقدمت بمشروع القرار فيتنام التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في إبريل/ نيسان الماضي. ودان القرار «بشدة الهجمات الموجهة ضد المدنيين في حالات النزاعات المسلحة، ما يؤدي إلى حرمان السكان من حاجات أساسية لبقائهم على قيد الحياة».

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنسق الأممي للإغاثة الطارئة مارك لوكوك، إن الأمثلة على مثل هذه الانتهاكات ضد المدنيين كثيرة في دول عدة. وأضاف خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن إن «أي هجمات على الإمدادات الغذائية والبنية التحتية للغذاء غير مقبولة». وحذر من أن أي تغيير بسيط في إمدادات المياه يمكن أن تكون له «نتائج وخيمة».

وشارك رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، في الجلسة داعياً إلى حماية أفضل للمدنيين في مناطق النزاع.

وقال: «في أحيان كثيرة لا تتوافر مياه صالحة للشرب أو كهرباء لمد المنازل بالطاقة، أو حتى خدمات صحية لعلاج الجرحى والمرضى». وأضاف: «نحض على اتخاذ تدابير لحماية خدمات الرعاية الصحية والخدمات المرتبطة بها مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء».