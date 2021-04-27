شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتربول» يعتقل نائباً في البرلمان الأوروبي ببلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

اعتقلت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) في بلجيكا عضو البرلمان الأوروبي، اليوناني يانيس لاجوس، وهو أحد قادة حزب «الفجر الذهبي» اليميني المتطرف الذي رفعت عنه الحصانة البرلمانية عنه، بعد صدور حكم قضائي ضده بالحبس لمدة 13 عاماً.

وأوضحت وسائل إعلام يونانية، الثلاثاء، أن لاجوس، اعتقل في بروكسل وسيحتجز لمدة 48 ساعة في مركز شرطة، على أن يعرض بعد ذلك على قاض يقرر ما إذا كانت بلجيكا ستسلمه لليونان أم لا.

ودين البرلمانى البالغ من العمر 48 عاماً، والعضو في قيادة حزب «الفجر الذهبي» النازي، بقيادة مجموعة إجرامية. واشتهر منذ فترة طويلة بالهجمات على المهاجرين، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال، ورفع البرلمان الأوروبي الحصانة النيابية عنه الاثنين. وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية، أن لاجوس كان يخطط الاثنين للسفر من بروكسل إلى النرويج لطلب اللجوء السياسي.

والعام الماضي، وبعد محاكمة دامت خمس سنوات، صنف القضاء اليوناني حزب «الفجر الذهبي» على أنه منظمة إجرامية وحكم على نحو 50 من أعضاء الحزب بالسجن.