شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعفي متلقي لقاح "كورونا" من ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

سمح مركز مكافحة الأمراض الأمريكي "CDC"، الثلاثاء، بعدم استخدام الكمامة من الأماكن العامة لمن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأورد المرطز الأمريكي أنه يمكن التجمع داخل الأماكن المغلقة إذا كان كل الحضور ممن تلقوا لقاح كورونا.

من جانيه، أكد مستشار البيت الأبيض لمكافحة جائحة كورونا أنه سيتم توفير 30 مليون جرعة إضافية من اللقاحات هذا الأسبوع، مضيفاً إلى أنه سيكون ضمنها لقاح أسترازينيكا لأنه آمن وفعال ومعترف به بأماكن كثيرة عالمياً.

