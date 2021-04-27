شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والأردن تتوافقان على تعزيز التعاون التعليمي والعلمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري،خالد عبدالغفار،حرص مصر على تعزيز ودعم علاقات التعاون مع الأردن، خاصة في المجالات التعليمية والبحثية.

وقالت الوزارة، إن الوزير استقبل الثلاثاء سفير الأردن بالقاهرة، أمجد العضايلة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي والتعليمي، وزيادة عدد المنح المخصصة للطلاب الأردنيين بالجامعات المصرية.

وأكد عبدالغفار أن الوزارة تبذل كافة الجهود لحل المشكلات التي تواجه الطلاب الوافدين، وخاصة الأردنيين، مؤكداً استعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة، مشيراً إلى العلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشاد العضايلة بإمكانيات الجامعات المصرية، وحرص الطلاب الأردنيين على الدراسة بمصر، مشيراً إلى تميز العلاقات المصرية الأردنية عبر التاريخ على كافة المستويات، وخاصة مجال التعليم، مؤكداً حرص بلاده على دفع وتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

وأوضحت رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، أن عدد الطلبة الأردنيين الدارسين بالجامعات المصرية يبلغ 436 طالبًا وطالبة في العام الدراسي 2020-2021، موزعين على 33 جامعة مصرية حكومية وخاصة، وفي مختلف المستويات، بداية من البكالوريوس، إلى الدراسات العليا، مضيفة أن وزارة التعليم العالي المصرية تقدم سنويًا 30 منحة بالمرحلة الجامعية الأولى بتخصص الطب البشرى، و20 منحة بمرحلة الدراسات العليا للطلاب الأردنيين.