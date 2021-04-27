شكرا لقرائتكم خبر عن بوركينا فاسو تؤكد «إعدام» ثلاثة أوروبيين على أيدى إرهابيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واجادوجو - أ ف ب

أكد مسؤول كبير في أجهزة الأمن في بوركينا فاسو، أن الأوروبيين الثلاثة الذين فقدوا بعد هجوم الاثنين شرقي بوركينا فاسو، وهم: إسبانيان وإيرلندي، «قام الإرهابيون بإعدامهم».

وقال المسؤول الأمني: «هذا مؤسف جداً، إلا أن الغربيين الثلاثة أعدمهم الإرهابيون»، مضيفاً: «تبين أن الأشخاص الذين ظهروا في مشاهد بثتها المجموعات المسلحة هم الغربيون الثلاثة الذين فقدوا منذ الاثنين».

وفي مدريد، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مقتل اثنين من مواطنيه في بوركينا فاسو.

ويأتي الإعلان عن مقتل الغربيين، بعد ساعات من إعلان الحكومة الإسبانية، اختفاء اثنين من مواطنَيها، في بوركينا فاسو بعد هجوم استهدف دورية لمكافحة الصيد غير القانوني يرافقها مدرّبون وصحفيون من دول غربية.

وشنّ الهجوم مسلحون يتنقلون على متن شاحنتين صغيرتين ودراجات نارية.

وتكررت في السنوات الأخيرة عمليات احتجاز رهائن في بوركينا فاسو التي تواجه منذ عام 2015 هجمات متشددين على صلة بتنظمي «القاعدة» و«داعش».