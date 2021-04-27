شكرا لقرائتكم خبر عن بينها عقار «ريميديسفير»..أوروبا ترسل سفينة مساعدات طبية للهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن عزمه إرسال سفينة مساعدات تحمل معدات طبية إلى الهند؛ لمساعداتها على مواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية.

وتشمل الشحنة، من بين مواد أخرى، 780 مكثفاً للأكسجين، وإمدادات من عقار «ريميديسفير» لعلاج مرضى كوفيد - 19 ومئات من أجهزة التنفس الصناعي.

وقال يانيز ليناركيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، إن الإمدادات تم توفيرها من الدول الأعضاء، وإن تغطية تكاليف النقل ستكون بشكل أساسي من أموال الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: «الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع الشعب الهندي ومستعد لبذل قصارى جهدنا لدعمهم في هذا الوقت الحرج».

وقبل يومين، كانت المفوضية الأوربية أعلنت تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، من أجل إرسال إمدادات طبية إلى الهند التي تواجه تفشياً متسارعاً للجائحة، مايهدد بانهيار أنظمتها الصحية، بعد تسجيل أكثر من 350 ألف حالة جديدة يومياً من الفيروس التاجي.