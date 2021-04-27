شكرا لقرائتكم خبر عن 2.78 مليون عدد العاملين في 15 نشاطاً حيوياً في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

تجاوز عدد المشتغلين في 15 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً وحيوياً في دبي 2.784 مليون عامل خلال العام 2019 بحسب المؤشرات الاقتصادية وبيانات حديثة صادرة عن «مركز دبي للإحصاء».

وبلغ إجمالي التعويضات التي تلقاها هؤلاء المشتغلين 186.6 مليار درهم، ولامست إنتاجيتهم الاقتصادية ال846 مليار درهم وبقيمة إضافية بلغت 411.6 مليار درهم، ووصل إجمالي الاستهلاك الوسيط 423 مليار درهم.

جاءت أنشطة التشييد كأكبر القطاعات الاقتصادية جذبا للأيدي العاملة، بإجمالي 656252 عاملا، وبلغت تعويضاتهم 21.1 مليار درهم، ومتوسط إنتاجيتهم 85.6 مليار درهم، وبقيمة مضافة 29.2 مليار درهم.

وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية ثانيا بإجمالي يتجاوز 617 ألف عامل وعاملة، وبلغت تعويضاتهم 46 مليار درهم، بقيمة إنتاجية وصلت إلى 173.3 مليار درهم. ثم الأنشطة والخدمات الإدارية وخدمات الدعم بإجمالي عدد عاملين يتجاوز 341 ألفا، بلغت تعويضاتهم 11.4 مليار درهم، وبإنتاجية تخطت 30 مليار درهم.

وجاء قطاع النقل والتخزين رابعا بإجمالي عدد عاملين يتجاوز 306 آلاف، بلغت تعويضاتهم 25.3 مليار درهم، وبإنتاجية وصلت إلى 152 مليارا، وأنشطة الصناعات التحويلية بإجمالي 262 الفاً بلغت تعويضاتهم 16.2 مليار درهم وبإنتاجية تجاوزت 141 ملياراً، ثم قطاع السياحة بإجمالي 233.4 ألف عامل بلغت قيمة تعويضاتهم 10 مليارات درهم ووصلت إنتاجيتهم إلى 42 ملياراً، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بعدد عاملين يتجاوز 116 الف عامل، وبلغت تعويضاتهم 17 مليار درهم في حين بلغ متوسط إنتاجيتهم 35.5 مليار درهم.