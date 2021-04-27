شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركون في ندوة «توعية الأحداث» يوصون بوضع خطط للمحافظة على التماسك المجتمعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

عقدت جمعية توعية ورعاية الأحداث ندوة بعنوان «استشراف مستقبل الأبناء في ضوء الاستعداد للخمسين» وذلك عبر التواصل الافتراضي بحضور الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، والدكتور محمد مراد عبدالله، الأمين العام للجمعية المقرر والمنسق العام للجلسة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والمشاركين، ونخبة من أصحاب الاختصاص، وعدد كبير من الباحثين والمختصين وأولياء الأمور، وأوصت الندوة بضرورة وضع خطط استراتيجية مستقبلية تساهم في المحافظة على التماسك المجتمعي ورفع الوعي لدى الأبناء وتحصينهم ضد المخاطر لحمايتهم من الانحراف والتطرف، وطرح المبادرات والبرامج لأجيال المستقبل التي تساهم في ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية في وجدان الأبناء حماية لمكتسبات الوطن.

واتفق المشاركون في الندوة التي أدارها الدكتور خليفة السويدي عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث على ضرورة وضع الخطط والبرامج المستقبلية لتسهيل احتياجات الأبناء، ودعم قطاع التنمية المجتمعية لتوفير المتطلبات الأسرية وتحسين جودة الحياة لأجيال المستقبل، وتعميم التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في مجال الابتكار وريادة الأعمال، والاستفادة من نموذج كليات التقنية العليا الذي يسهم في تهيئة بيئة تعليمية حاضنة للابتكار وشراكة فاعلة لدعم برامج ومشاريع الطلاب لتأسيس شركات ناشئة،

كما أجمع المشاركون على أهمية دعم المبتكرين من الشباب والشركات الناشئة لتحويل مشاريعهم إلى منتجات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ودراسة تطبيق فكرة تلمذة الأبناء المبتكرين والإشراف المباشر عليهم من قبل علماء من ذوي الاختصاص في مجالهم داخل الدولة وخارجها ليكونوا نواة لعلماء المستقبل، وتطوير نظم التعليم ومساراته المستقبلية لتحقيق التوازن بين الجوانب المعرفية والمهارات التخصصية لأجيال المستقبل لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي السريع.