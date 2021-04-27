شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية متطورة في «عيادة الألم» بمستشفى «توام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:”الخليج 365”

يقدم مستشفى توام، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، خدمات متطورة وفريدة لعلاج الألم، عبر «عيادة الألم» التي افتتحت حديثاً.

تختص العيادة في علاج الآلام المزمنة والانزعاج الطويل الأمد الناتج عن اضطرابات العمود الفقري، مثل آلام الظهر والرقبة (مشكلات القرص وعرق الأنسر)، وآلام المفاصل والألم الناجم عن أمراض النساء والصداع، والاضطرابات الأخرى مثل إصابات العمل وآلام الوجه، وحوادث السيارات، والاعتلال العصبي، والألم الوهمي الناجم عن البتر، وآلام ما بعد الجراحة، وما بعد الإصابة، وألم الرقبة (الناجمة عن الحوادث)، والقوباء النطاقية، والألم العضلي الليفي والتهاب المفاصل.

ويعمل في العيادة، استشاريون ذوو مؤهلات وخبرات عالية، إلى جانب أخصائيين في أقسام مختلفة، تشمل العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وعلم النفس، لتقديم خطة رعاية مخصصة لكل شخص، بما يضمن تصميم العلاج، وفقاً لحال كل مريض، مع اعتماد نهج متعدد الوسائل لاستخدام مجموعة من العلاجات المختلفة، سواء عبر الأدوية (مسكنات محددة للألم للحدّ من ألم المفاصل والأعصاب)، أو علاجات جسدية (حقن الألم)، مع اختبارات تشخيصية متقدمة. كما تعمل العيادة على تثقيف المرضى، عبر استراتيجيات التعامل مع الألم، والتحكم بسير حياتهم.

وقال الدكتور نارين راج، رئيس خدمات علاج الألم في المستشفى: تتمثل مهمتنا في مساعدة مرضانا عن تحسين سيطرتهم على الآلام، وتقليل التوتر والقلق الناجمين عن ذلك، بتطوير خطط رعاية فريدة مصممة وفقاً لحالاتهم المختلفة، وحسب درجات الألم التي يعانونها واحتياجاتهم الشخصية.

وذكر الدكتور عمر الحمد، رئيس قسم التخدير: هدفنا ضمان حصول المرضى على رعاية عالية الجودة وآمنة وفعالة، ونحن على قناعة تامة بأن رضا المريض عنصر مهم في جودة الرعاية الصحية، ونسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة.