شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة بشأن أنظمة الغاز المركزي في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تعميماً لمُلّاك المطاعم والكافتيريات ومديريها في الإمارة، بشأن عقود الصيانة الخاصة بنظام أنظمة الغاز المركزي المسال.

وطالب التعميم أصحاب المطاعم والكافيتريات التي تستخدم أنظمة الغاز المركزي المسال حالياً، التقيد بالإجراءات الآتية: موافاة هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بما يفيد بإبرامهم لعقد صيانة أنظمة الغاز المركزي، مع إحدى الشركات المعتمدة لديها.

ودعت الدائرة الذين يرغبون في تركيب أنظمة الغاز المركزي المسال، في مطاعمهم، بضرورة إبرام عقد صيانة للنظام مع إحدى الشركات المعتمدة.

وأكد التعميم أن ذلك جاء تماشياً مع التدابير الوقائية لأنظمة السلامة والوقاية من حوادث الحرائق، وسبل الحماية الواجب توافرها في جميع المطاعم والكافتيريات المرخصة، التي تستخدم أنظمة الغاز المركزي المسال.