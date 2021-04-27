شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات العلمي» يستشرف الابتكار في 7 قطاعات خلال الـ 50 سنة القادمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظم نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة والعلوم المجلس الرمضاني الافتراضي تحت عنوان «استشراف مستقبل الابتكار في القطاعات السبعة خلال الـ 50 سنة القادمة»، وشارك فيه الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، والمهندس طه خليفة المدير العام الإقليمي لشركة «إنتل» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمهندس سهيل بطي الظفري مدير أول - قسم الأنظمة الفضائية بمركز محمد بن راشد للفضاء.

أدار الجلسة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ورئيس نادي الإمارات العلمي، مؤكداً أن المجلس الرمضاني السنوي يضم دائماً نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال الابتكار من أجل استدامة الاتصال، يمثلون إضافة فريدة للمجلس.

وأضاف البستكي أن الجلسة ستناقش «استشراف مستقبل الابتكار في القطاعات السبعة خلال الـ 50 سنة القادمة» وكيف سيكون هذا الاقتصاد اقتصاداً مستداماً مستقبلاً مالياً وتقنياً واجتماعياً وبيئياً، وما هي الخطط المستقبلية والطرق المبتكرة في القطاعات السبعة وكيفية الاستعداد للأعوام الخمسين المقبلة لتصبح دولة الإمارات رائدة عالمياً في تلك القطاعات، وكيفية تسخير الابتكار في تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات خلال الـ 50 سنة القادمة، وكيف تتوافق الخطط المستقبلية مع الشعار «صنع في الإمارات».

وأكد د. عبداللطيف الشامسي أنه عند الحديث عن الابتكار في القطاعات السبعة فإن رأس المال هو العنصر البشري الذي يعتمد على أبناء الوطن وأن يكون الجيل مبتكراً في ظل التحديات المتلاحقة، فصناعة جيل مبتكر بحاجة إلى نظام تعليمي مبتكر.

وذكر د. منصور العور أنه في السنوات الأخيرة كثر الحديث عن الاستعداد للخمسين، والمطلوب من كل مسؤول أن يسأل نفسه عما يجب عليه ليحقق نقلة نوعية في مجال عمله، فمنذ عام 2002 أطلقت الكلية الإلكترونية والتي سميت فيما بعد بجامعة حمدان، والتي امتلكت مهارات تكنولوجية متطورة، ولذا يجب أن تكون الأعمال قائمة على أسس علمية حقيقية وهذا النهج الذي سار عليه الآباء المؤسسون.