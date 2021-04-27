جونسون يهدد بتمزيق أجزاء من بروتوكول إيرلندا

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"الخليج 365" من لندن: جددت لندن تهديدها بتمزيق أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية إذا رفض الاتحاد الأوروبي التراجع عن تسهيل إجراءات فحص التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه إذا كانت بروكسل ستكون "متشددة للغاية" بشأن هذه القضية و"لا يمكننا إحراز تقدم كافٍ" فإن المملكة المتحدة "ستتخذ المزيد من الخطوات" بمفردها. وقال إن بعض عناصر البروتوكول، الذي اتفق عليه الجانبان كجزء من اتفاق الطلاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "عبثية"، حيث قال إن الإجراءات يجب أن تكون من جانبنا "مواتية تماما".

جاءت تعليقات جونسون في الوقت الذي ظلت فيه بريطانيا والكتلة منغلقتين في مواقفهما بشأن إجراء محادثات حول كيفية تحسين تطبيق البروتوكول الذي تسبب في تعطيل الموانئ وأثارت التوترات المجتمعية.

الحدود الصعبة

وكان تم الاتفاق على البروتوكول من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة كجزء من اتفاقية الانسحاب وهو مصمم لمنع الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا. وتحقق الاتفاق من خلال إبقاء أيرلندا الشمالية في السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي، مع عمليات الفحص والتفتيش التنظيمية المطلوبة الآن على المنتجات الغذائية الزراعية التي تنتقل إلى المنطقة من بقية المملكة المتحدة.

وتسببت الترتيبات الجديدة في بعض الاضطراب في التجارة منذ بداية العام حيث واجهت الشركات صعوبات في العمليات والإدارة الجديدة. وأدت عمليات التفتيش أيضًا إلى تأجيج التوترات المجتمعية حيث يعتقد النقابيون أن العمليات تخلق حدودًا على البحر الأيرلندي بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة مما يهدد الاتحاد.

وتم إلقاء اللوم على البروتوكول باعتباره عاملاً وراء تصاعد العنف مؤخرًا في المناطق الموالية للحكومة البريطانية.

وفي الشهر الماضي، قررت حكومة المملكة المتحدة من جانب واحد تمديد فترات السماح بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على بعض الشيكات التجارية في أيرلندا الشمالية في محاولة لتقليل الاحتكاك.



اتهام بريطانيا

ودفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى اتهام المملكة المتحدة بخرق القانون الدولي حيث بدأ الاتحاد إجراءات قانونية رسمية. وقيل إن الأجواء المحيطة بالمحادثات قد تحسنت في الأسابيع الأخيرة، لكن التقدم لا يزال بعيد المنال. في مقابلة مع برنامج (Spotlight) على شاشة بي بي سي، كرر رئيس الوزراء البريطاني تهديده بإطلاق آلية لتعليق البروتوكول - المادة 16 - إذا تعذر الاتفاق على تغييرات في الترتيبات.

وقال: إذا لم نتمكن من إحراز تقدم كافٍ وإذا بدا الأمر كما لو أن الاتحاد الأوروبي سيكون دوغماتيًا للغاية بشأنه "وما زلنا نواجه مواقف سخيفة حتى لا تتمكن من جلب شجيرات الورد مع الأراضي البريطانية إلى أيرلندا الشمالية ، لا يمكنك إحضار النقانق البريطانية إلى أيرلندا الشمالية ، ثم بصراحة سأقوم بذلك ، علينا اتخاذ المزيد من الخطوات".