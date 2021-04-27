شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 19 مليار جنيه لتطوير مستشفيات 749 قرية بالصعيد ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، مستهدفات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة خاصة فى محافظات ومدن وقرى الصعيد، لافتا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لصالح مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة خلال العام المالى القادم 2021/2022.

وأوضح الدكتور جميل حلمى، أن تلك المرحلة تضم 52 مركزا بالصعيد وتحقق الاستفادة ل11 مليون شخص بالصعيد بنسبة 37% من المستفيدين بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، مضيفا أنه من المستهدف أن يتم إنهاء عدد من المشروعات خلال السنة المالية المقبلة بمحافظات الصعيد، أولها تبطين نحو 1550 كيلو متر من الترع، وبناء وتطوير المستشفيات بعدد 749 قرية بخلاف المستشفيات المركزية بالمدن، مشيرا إلى أن مخصصات قطاع الصحة بالصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة خلال العام المالى الجديد تبلغ نحو 19 مليار جنيه، لافتا إلى أنه من المقرر أيضا الانتهاء من إنشاء 5484 فصل دراسى خلال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، لنظر الاعتمادات التي وجهت لمقابلة متطلبات المشروعات الاستثمارية وبالأخص تلك الموجهة لمحافظات الصعيد لإقامة حياة كريمة بالقرى، وذلك بحضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعى.