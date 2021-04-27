شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة الرسوم المستحقة لترخيص مراكز عمليات الدم وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة رقم 9 من قانون عمليات الدم قيمة الرسوم المستحقة عند ترخيص مركز تحميل البلازما، حيث يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص.

ويصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية، ومع مراعاة أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، يصدر بترخيص تشغيل المصنع، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.