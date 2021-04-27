شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 39 مليار جنيه استثمارات بالصعيد.. وحياة كريمة تنفق 8.5 مليار على 334 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، عن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، لافتا إلى أنها تبلغ نحو 39 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالى 34%، منها 30 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، فقد أوضح مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه يتم إعداد تقارير متابعة دورية بشأن الموقف التنفيذى الفعلى لمشروعات المبادرة، لافتا إلى أنه وفقا لأحدث التقارير الصادرة فى مارس 2021 فإن إجمالى ما تم إنفاقه ضمن المرحلة الأولى للمبادرة على 334 قرية بمحافظات الصعيد حوالى 8.5 مليار جنيه، بنسبة 89% مما تم إنفاقه على قرى المرحلة الأولى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، لنظر الاعتمادات التي وجهت لمقابلة متطلبات المشروعات الاستثمارية وبالأخص تلك الموجهة لمحافظات الصعيد لإقامة حياة كريمة بالقرى، وذلك بحضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي.