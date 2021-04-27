الأمير هاري وزوجته يشاركان في حملة لتوزيع لقاح كورونا في مايو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - المملكة المتحدة - (أ ش أ)

ينضم دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميجان ماركل إلى العديد من الفنانين أمثال سيلينا جوميز وجينيفر لوبيز وفو فايترز وبن أفليك وجيمي كيميل إلى الحفل الموسيقي، الذي يحمل اسم (فاكس لايف)، والذي من المقرر أن ينظم في 8 مايو المقبل لضمان عدالة توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال هاري وميجان - في بيان نشرته صحيفة (اكسبريس) البريطانية، اليوم /الثلاثاء/ - "على مدار العام الماضي، عانى عالمنا من الألم والخسارة والصراع معا.. الآن نحن بحاجة إلى التعافي والشفاء معا".. وأضافا: "لا يمكننا ترك أي شخص بمفرده، سنستفيد جميعًا وسنكون جميعًا أكثر أمانًا عندما يتمتع الجميع في كل مكان بفرص متساوية للحصول على اللقاح.. يجب أن نواصل التوزيع العادل للقاحات، وفي ذلك نستعيد الثقة في إنسانيتنا".

وقال أوميد سكوبي، الذي شارك في كتابة سيرة ميجان ماركل الذاتية، عبر تغريدة له، "سينضم الأمير هاري والدوقة ميجان إلى الحفلات في 8 مايو للاحتفال بالأمل في أن تقدم لقاحات كوفيد-19 للعائلات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، سيدعو الحدث القادة إلى التأكد من أن اللقاحات متاحة للجميع".

وأضاف: "عائلة ساسكس هم رؤساء حملة (فاكس لايف) وسيقدمون رسالة عاجلة بشأن المساواة في اللقاحات خلال الحدث، كما أنهم قادوا أيضًا حملة منسقة عبر القطاع الخاص لجمع الأموال المهمة لبرنامج تقاسم اللقاح."

ويأتي الحفل الموسيقي بعد أن تم إعطاء 0.1% فقط من الجرعات في جميع أنحاء العالم في البلدان منخفضة الدخل، مما ترك الملايين عرضة للخطر.. وتشمل المظاهر الأخرى للحفل عددا من أصدقاء ميجان المقربين، بما في ذلك كريسي تيجن وجايل كينج.

جدير بالذكر أنه حتى الآن تم الإبلاغ عن أكثر من 140 مليون حالة إصابة بالفيروس حول العالم، كما وصل عدد ضحاياه إلى أكثر من 3 ملايين شخص.