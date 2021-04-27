إعدام الأوروبيين الـ3 الذين فقدوا إثر هجوم في بوركينا فاسو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أفاد مسؤول كبير في أجهزة الأمن في بوركينا فاسو لفرانس برس، اليوم الثلاثاء، أن الأوروبيين الثلاثة الذين فقدوا بعد هجوم، الإثنين، في شرق بوركينا فاسو، وهم إسبانيان وإيرلندي، ”قام الإرهابيون بإعدامهم“.

وقال المسؤول: ”هذا مؤسف جدا، لكن الغربيين الثلاثة أعدمهم الإرهابيون“.

وأضاف: ”تبين أن الأشخاص الذين ظهروا في مشاهد بثتها المجموعات المسلحة، هم الغربيون الثلاثة الذين فقدوا، منذ الإثنين“.

وفي مدريد، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مقتل اثنين من مواطنيه في بوركينا فاسو.