روسيا: اتفاق على تسريع جهود عودة أمريكا وإيران للامتثال للاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

قال مبعوث روسيا إلى المحادثات الجارية في فيينا لإحياء اتفاق إيران النووي: إن أطراف المحادثات اتفقت يوم الثلاثاء، على تسريع الجهود الرامية لإعادة الولايات المتحدة وإيران للامتثال للاتفاق.

وذكر ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ”تويتر“ بعد اجتماع دبلوماسيين كبار في فيينا، أن ”المناقشات أثبتت أن المشاركين يسترشدون بهدف واحد هو الاستعادة الكاملة للاتفاق النووي في شكله الأصلي“.

وأشار إلى أنه ”تقرر تسريع العملية“.