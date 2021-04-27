منظمة الصحة العالمية: التدافع على المستشفيات يفاقم أزمة كورونا بالهند

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 أبريل 2021

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن الناس في الهند يهرعون إلى المستشفيات دون داع ما يفاقم أزمة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.



يأتي ذلك بسبب التجمعات الكبيرة وظهور سلالات شديدة العدوى وانخفاض معدلات التطعيم.

وتقترب الوفيات بسبب الجائحة في الهند من مستوى 200 ألف ولم يعد لدى المستشفيات ما يكفي من الأكسجين والأسرّة، وبدأت في الامتناع عن استقبال مرضى "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس.

وقال طارق ياسارفيتش المتحدث باسم المنظمة إنها تقدم التجهيزات والإمدادات اللازمة للهند ومنها 4 آلاف مولد أكسجين لا يحتاج إلا لمصدر طاقة.

وأضاف أن أقل من 15 % من مرضى "كوفيد-19" هم الذين يحتاجون فعليا لدخول المستشفى، وأن نسبة أقل تحتاج الأكسجين.

وتابع "في الوقت الراهن، جزء من المشكلة أن الكثيرين يهرعون للمستشفيات (لأنهم لا يحصلون على المعلومات أو النصح) على الرغم من أن الرعاية الصحية في المنزل يمكن إدارتها بشكل آمن".