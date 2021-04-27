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تدشين برنامج تفطير الصائمين والتمور بإثيوبيا

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الدمام - شريف احمد - دشّنت الوزارة ممثلة بمكتب الملحق الديني في أديس أبابا برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في شهر رمضان لعام 1442هـ ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بإثيوبيا سامي عبدالله والملحق الديني أ.علي الخضيري وعدد من المسؤولين.

ويستهدف البرنامجان ولأول مرة نزلاء المستشفيات، وسيتم توزيع 2,000 سلة غذائية، و 11 طن من التمور الفاخرة، ليستفيد أكثر من 15,000 شخص وفق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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