شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين برنامج تفطير الصائمين والتمور بإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّنت الوزارة ممثلة بمكتب الملحق الديني في أديس أبابا برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في شهر رمضان لعام 1442هـ ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بإثيوبيا سامي عبدالله والملحق الديني أ.علي الخضيري وعدد من المسؤولين.

ويستهدف البرنامجان ولأول مرة نزلاء المستشفيات، وسيتم توزيع 2,000 سلة غذائية، و 11 طن من التمور الفاخرة، ليستفيد أكثر من 15,000 شخص وفق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.