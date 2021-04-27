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ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في جميع أنحاء العالم

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت حصيلة (كوفيد-19)، اليوم الثلاثاء، في جميع أنحاء دول العالم سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.
وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 148 مليونا و498 ألفا و236 إصابة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و133 ألفا و870 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 126 مليونا و140 ألفا و269 حالات.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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