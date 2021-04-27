ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في جميع أنحاء العالم

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 148 مليونا و498 ألفا و236 إصابة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و133 ألفا و870 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 126 مليونا و140 ألفا و269 حالات.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.