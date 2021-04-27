أسد تحول لـ"قطة".. قليجدار أوغلو ينتقد سياسة أردوغان مع مصر وأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم زعيم المعارضة التركية، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب تبنيه وجهة النظر الإخوانية في سياساته الخارجية.

وقال كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه: إن "المحور الأساسي للسياسة الخارجية التركية تحول من مبدأ السلام في الوطن يعني سلام في العالم إلى السياسة الإخوانية".

وبحسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة، الثلاثاء، فإن قليجدار أوغلو واصل انتقاداته بقوله: "لقد تدخلوا في السياسات الداخلية للعالم العربي، وأفسدوا علاقتنا مع صديقتنا مصر. أحضروا أشخاصاً أعلنتهم القاهرة إرهابيين إلى إسطنبول".

وتابع: "كما وفروا لهم الإمكانيات، وأنشأوا لهم قنوات تلفزيونية ومحطات راديو لينتقدوا مصر وينشروا أخبارًا ضدها".

وزاد موجهًا كلامه لأردوغان: "ما تفعله خطأ. ألا تعلم أهمية مصر؟.. لا، لا تعلم لأنك لا تعلم التاريخ. ألا تعرف أهمية مصر في المنطقة وفي البحر المتوسط؟ لا تعرف. لأنك جاهل بالتاريخ".

واستطرد قائلا: "أحضروا أشخاصا أعلنتهم مصر إرهابيين وجعلوهم عبئًا على تركيا.. أول مرة أرى شخصًا بهذا القدر من الفشل والجهل بالتاريخ. فجامعة الأزهر مهمة جدًا، لكنهم لم يبقوا كلمة سيئة لم يتفوهوا بها ضد العاملين بها".

مواء القطط

في سياق آخر، انتقد زعيم المعارضة التركية رد أردوغان على اعتراف الرئيس الأمريكي بإبادة الدولة العثمانية للأرمن واعتبارها مذبحة إنسانية.

وأضاف: "هذه هي النقطة التي أوصلت بها تلك الإدارة الفاشلة تركيا، ظل أردوغان صامتًا لمدة 3 أيام. وظل أتباعه يطالبونني بالتعليق على هذا الحدث، ماذا سأقول؟ أردوغان زعيم عالمي وأسد! عندما تحدث بدا كلامه كمواء القطط، نحن أمام شخص عاجز عن الدفاع عن مصالح بلاده، يدير جمهورية تركيا باعتبارها شركة عائلية".

وكشف أنه كان على علم بخطة بايدن بالاعتراف بإبادة الإمبراطورية العثمانية للأرمن واعتبارها مذبحة إنسانية، قبل أن يلقي بخطابه.

وقال: "أصدرت بيانًا بعد تأكدي من نية بايدن قلت فيه إن هذا التوجه يؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه بين تركيا والولايات المتحدة، وأدلى بايدن ببيان واستخدم كلمة إبادة جماعية مرتين، هذه مصيبة كبيرة لتركيا".





وتابع: "جاءت وذهبت العديد من القوى السياسية، لكن لم يصف أي رئيس أمريكي أحداث 1915 بأنها إبادة جماعية، إنها لحقيقة أن أحداث عام 1915 سببت صدمات خطيرة بيننا وبين الأرمن، وواجب السياسيين ألا يجعلوا ألم الماضي مادة سياسية اليوم".

ودعا أردوغان نظيره الأمريكي جو بايدن إلى التراجع عن إعلانه أن مذابح الأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية "إبادة جماعية".

وأثار إعلان بايدن التاريخي، الذي صدر السبت الماضي، غضب تركيا، والتي قالت إن الإعلان "جرح عميق" في العلاقات المتصدعة بالفعل.

وفي أول تصريحات له منذ بيان البيت الأبيض، قال أردوغان، الإثنين، إن "الخطوة الخاطئة" ستعيق العلاقات، ونصح الولايات المتحدة "بالنظر في المرآة"، مضيفا أن تركيا ما زالت تسعى إلى علاقات "جوار ودي" مع أرمينيا.

إغلاق كورونا

في سياق آخر، انتقد قليجدار أوغلو، قرار الحكومة التركية، بفرض الإغلاق الكامل لمدة 3 أسابيع للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وتابع: "أغلقوا المحال فكيف سيعيش العمال؟ حياة الناس فوق كل شيء، لكن هؤلاء الناس بحاجة إلى الغذاء".

وأضاف: "قدم رؤساء البلديات مساعدات عينية لـ847 ألفًا و164 أسرة مؤخرًا، وقدموا مساعدات نقدية لـ221 ألفًا و508 أسر تركية".



وحتى مساء الإثنين وصل إجمالي الإصابات بكورونا في تركيا إلى 4 ملايين و667281 إصابة، فيما بلغت الوفيات 38711 حالة.