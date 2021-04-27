رئيس المجلس العسكري في تشاد: الحرب لم تنته بعد والجماعات المسلحة لا تزال تشكل تهديدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال المجلس العسكري الحاكم في تشاد، إن الهدف الأول أمام تعيين رئيس وزراء هو تشكيل حكومة وحدة وطنية.



وقال الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري في تشاد، إن "الحرب لم تنته بعد والجماعات المسلحة لا تزال تشكل تهديدا".

وأكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أن المهمة الحالية هي تسيير المرحلة الانتقالية بسلاسة وضمان حوار بين جميع الأطراف في البلاد.

وعيّن المجلس العسكري الانتقالي بقيادة محمد إدريس نجل ديبي، ألبير باهيمي باداك، رئيسا للوزراء بعد أن كان مرشحًا لانتخابات 11 أبريل/نيسان.

والأحد، أعلن المجلس العسكري رفضه التفاوض مع المتمردين الذين يشنّون منذ أسبوعين هجوماً ضدّ القوات الحكومية، قتل فيه الرئيس إدريس ديبي.

كما طلب المجلس مساعدة الجارة النيجر في القبض على زعيم المتمردين.