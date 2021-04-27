برلين تعتبر تعليق أنشطة منظمة نافالني في روسيا "منافياً" لدولة القانون

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برلين : اعتبرت الحكومة الألمانية أن تعليق القضاء الروسي أنشطة منظمة معارض الكرملين أليكسي نافالني أمر"يتنافى" مع دولة القانون.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت في مؤتمر صحافي إن "استخدام أدوات مخصصة لمكافحة الإرهاب ضد آراء سياسية غير مرغوب فيها" هو أمر "منافٍ لمبادئ دولة القانون".

وأضاف المتحدث أن ألمانيا "تدين" تعليق هذه الأنشطة. ويسبق التدبير المتخذ الاثنين محاكمة تستهدف منظمة المعارض بتهمة "التطرف".

وطلبت النيابة الروسية منتصف نيسان/أبريل تصنيف منظمة نافالني على أنها "متطرّفة"، الأمر الذي سيحظر أنشطتها في روسيا وسيعرّض العاملين فيها وأنصار المعارض إلى عقوبات قاسية بالسجن.

وتتهم النيابة المنظمة بالسعي "لخلق ظروف لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والاجتماعي السياسي" في روسيا "تحت غطاء شعارات ليبرالية".