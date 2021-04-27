شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توافق من حيث المبدأ على نقل تبعية "القومى للسكان" لرئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن مشروع قانون المجلس القومى للسكان.

ويقضى مشروع القانون، بتبعية المجلس القومى لرئيس الجمهورية ويكون مقره محافظة القاهرة، مع منحة جوازية إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس من ضوابط وإجراءات فى هذا الشأن.

وأقر مشروع القانون باستقلالية المجلس وتمتعة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

وتضمنت مواد الاصدار، إلغاء كل القوانين واللوائح والقرارات الوزارية السابقة، ويحل المجلس القومى للسكان المشكل بموجب هذا القانون، محل المجلس الحالى المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 وتعديلاته، وتؤول له كل الحقوق ويتحمل جميع التزاماته، وينقل العاملون بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية.

من جانبه، وصف النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة، الزيادة السكانية بأنها "أم المشكلات" فى مصر، حيث إنها تلتهم ثمار التنمية، قائلا: "خطورة الزيادة السكانية لا تقل عن الإرهاب".