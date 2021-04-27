أموال وقتال.. الدنمارك تعتقل 6 رجال على صلة بداعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الدنماركية، الثلاثاء، إنها اعتقلت 6 رجال للاشتباه بأنهم على صلة بتنظيم داعش في سوريا.

وأضافت الشرطة أن اثنين من المعتقلين ألقي القبض عليهما في كوبنهاجن وآرهوس ويُشتبه بأنهما سافرا إلى سوريا عام 2014 للقتال في صفوف التنظيم الإرهابي.

وتابعت الشرطة أن 5 منهم يُشتبه بأنهم أرسلوا أموالا لتنظيم داعش بين عامي 2013 و2017.

والأسبوع الماضي، قال التحالف الدولي لمحاربة داعش، إن التنظيم انهزم جغرافيًا ولم يعد بمقدوره السيطرة على مساحات كبيرة في العراق أو سوريا.

وأضاف الكولونيل واين ماروتو، المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، أن "قدرات تنظيم داعش العسكرية والمالية دُمرت لكنه لا يزال قادرًا على تنفيذ عمليات إرهابية"، مشيراً إلى أن التحالف الدولي "سيواصل مع شركائنا الضغط على تنظيم داعش لمنعه من تجميع صفوفه".

وفي السنوات الأخيرة، أحبطت الاستخبارات الدنماركية العديد من الهجمات الإرهابية، وهي تعتبر أنّ خطر تعرّض البلاد لهجوم إرهابي لا يزال "مرتفعاً"، بعد 6 سنوات من هجوم إرهابي مزدوج استهدف كوبنهاغن.

وكانت السلطات الدنماركية والألمانية أعلنت الجمعة الماضي أنّها أحبطت هجوماً جهادياً محتملاً إثر تنفيذها سلسلة اعتقالات في البلدين، في قضية منفصلة لا تتعلّق بتلك التي أعلنت النيابة العامة عنها الإثنين.