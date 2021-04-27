ثلاثاء التفجيرات.. قتلى بالجيش العراقي واستهداف "التحالف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد العراق الثلاثاء عددا من التفجيرات المتفرقة أحدها استهدف قوات للتحالف الدولي والأخرى لعناصر أمنية عراقية.

واستهدفت 3 تفجيرات في أوقات متفرقة من اليوم، أرتال دعم لوجستي تابعة للتحالف الدولي في محافظتي الديوانية وذي قار العراقيتين.

وقال مصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "تفجيراً بعبوة ناسفة استهدف ظهر اليوم، رتلاً لوجستياً للتحالف الدولي أثناء مروره على طريق الديوانية السريع، في جنوب العراق".

وبحسب المصدر فإن "التفجير لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية في الرتل المستهدف".

واستهدفت عبوتان ناسفتان في تفجير مزدوج تفصل بينهما ثوان معدودة، رتلا تابعا للقوات الأمريكية على الطريق الدولي السريع غربي ذي قار قرب ما يعرف بـ"الجسر الأمريكي".

وأوضح المصدر، أن "الانفجارين تسببا بأضرار مادية في إحدى العجلات التابعة للشركة اللوجستية والتي كانت تحمل معدات عسكرية".

وكانت مليشيا "عصائب أهل الحق"، المقربة من إيران، هددت قبل يومين بتصعيد عملياتها الهجومية ضد أرتال التحالف والقوات الأمريكية على الطريقة "الأفغانية".

من ناحية أخرى، أكد مصدر أمني، الثلاثاء، مقتل وإصابة 9 عناصر أمنية خلال عملية تفكيك عبوة ناسفة في محافظة كركوك، شمال العراق.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن قوات الشرطة الاتحادية نقلت عبوة ناسفة من بقايا المخلفات الحربية إلى داخل مقر اللواء 19 التابع لها في ناحية الرشاد بهدف إبطال مفعولها.

وأوضح المصدر أن "فريقا لمكافحة المتفجرات وأثناء عمله على تفكيك العبوة انفجرت، ما أدى إلى سقوط 4 ضحايا من الشرطة الاتحادية، وإصابة ما لا يقلُّ عن 5 آخرين.

وتتصاعد حدة الهجمات الإرهابية التي تشنها عناصر تنظيم داعش منذ أكثر من عام، بعد عودة نشاط الخلايا النائمة وتوافر ملاذات وقواعد لمسليحه.

وعاد داعش إلى تهديد المدن ومهاجمة القوات الأمنية مجدداً، عقب خسارته المدن التي سيطر عليها في شمال وغرب العراق خلال أحداث يونيو/حزيران 2014.

وتطارد القوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي الذي يوفر الغطاء الجوي، بقايا فلول تنظيم داعش من خلال سلسلة عمليات عسكرية أسفرت عن مقتل المئات من العناصر الإرهابية بينهم قيادات من الصف الأول.